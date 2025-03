Lettera43.it - Il capitalismo ha stravinto ma ridateci almeno gli utopisti, i sognatori e i dissidenti

«W Marx, w Lenin, w Mao Tse Tung». Era uno degli slogan più gettonati del movimento del ’68. Preistoria per i tempi attuali. Ma ricordare il furore collettivo, rivoluzionario che percorreva l’intera società, significa fare i conti con la miseria politica e culturale di oggi. Naturalmente è buona cosa che quasi più nessuno invochi il comunismo, visti i risultati del socialismo reale.Una assemblea all’università di Nanterre nel 1968 (Getty Images).Se Bernie Sanders è l’unica garanzia di credibile lotta anticapitalistaIl problema, drammatico, è che dal “socialismo in un solo Paese” siamo passati alin tutti Paesi. Oggi i comunisti possono fare conto solo sul despota nordcoreano Kim Jong-un, sulla vicinanza sentimentale di Fausto Bertinotti e sul remake rossonero di Marco Rizzo, alleato di Gianni Alemanno: la strana coppia che tiene assieme Lenin, i no vax e quelli che “Mussolini ha fatto anche cose buone”.