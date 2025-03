Sport.quotidiano.net - Il Bologna stravince con la Lazio e vola a 53 punti: profumo Champions

, 16 marzo 2025 – Cinque volte, per un pomeriggio da. Rossoblù da faal Dall’Ara: 5-0 alladi Baroni, schiantata dai ragazzi di Italiano, sul velluto per novanta minuti e oltre, e momentaneamente quarti in classifica, a 53, alle spalle delle tre in corsa per lo Scudetto. Ora la sosta, a fermare il campionato, ma non l’entusiasmo di un popolo intero, che sogna ad occhi spalancati, come mai aveva fatto negli ultimi trent'anni.Inter si gioca il giorno di Pasqua Dall’Ara come sempre vestito a festa e vicino al tutto esaurito, tra bandiere e sciarpe rossoblù a dominare tra curve (video), tribuna e sotto la Maratona. Nellac’è un’assenza dell’ultimo minuto, quella di Nuno Tavares, che ha un problema nel riscaldamento e lascia la corsia di destra a Lazzari.