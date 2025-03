Sololaroma.it - Il Bologna schianta la Lazio, 5-0 al Dall’Ara: scatto Champions per Italiano

Lo scontroLeague tratermina con un clamoroso 5-0 in favore dei felsinei che salgono al quarto posto in attesa del match della Juventus. Notte fonda per la formazione di Baroni, che dopo il 6-0 casalingo con l’Inter subisce una nuova imbarcata. Dopo un primo tempo equilibrato sbloccato dalla rete di Odgaard, nella ripresa i rossoblù dominano in lungo ed in largo realizzando altre quattro reti con Orsolini, Ndoye, Castro e Fabbian., il racconto del matchMatch che si apre con i primi minuti di studio tra le due formazioni, che poi aumentano i giri del motore dando vita ad un primo tempo intenso e piacevole anche se non caratterizzato da continue palle gol. Ad avercela ed a sfruttarla nel migliore dei modi è il, che al 16? passa in vantaggio con il gol siglato da Odgaard, che si fionda alle spalle di Gila sul perfetto cross di Miranda ed in spaccata batte Provedel per l’1-0 della formazione di