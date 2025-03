Sport.quotidiano.net - Il blitz del montecosaro. La Cluentina perde ed è ultima in classifica

1 MONTEGIORGIO 2: Rocchi, Giaconi, Torresi (75’ Testiccioli), Troscé (60’ Trobbiani), Menghini, Pagliarini, Camilloni (87’ Gentili), Giordani (77’ Cantarini), Cappelletti, Monserrat, Ibii Ngwang. All.: Travaglini. MONTEGIORGIO: Battistelli, Belleggia (75’ Cobo), Marziali (64’ Ribichini), Misin, Tarulli, Sako, Vignaroli, Milozzi (70’ Verdecchia), Tracanna, Frinconi (79’ Monterotti), Paolini (75’ Del Gobbo). All.: Di Stefano. Arbitro: Crincoli di Ascoli. Reti: 10’ Milozzi, 42’ rig. Monserrat, 29’st Tracanna. Note: Espulso al 46’ st Trobbiani. Spettatori circa 250. La vittoria è ossigeno per il Montegiorgio, lascivola in fondo alla. Ospiti in vantaggio con Milozzi (10’) che, sul primo palo, raccoglie un corner di Tracanna e realizza. Al 42’ Menghini al momento di concludere è atterrato: rigore e pareggio di Monserrat.