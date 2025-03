Agi.it - Il bis dei fratelli Marquez

AGI -padroni del MotoGp 2025. I due piloti spagnoli confermano di essere i più forti al momento e bissano il risultato del 2 marzo in Thailandia. Nel Gran premio di Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, Marcprecede al traguardo il fratello Alex e Franco Morbidelli, con Pecco Bagnania quarto. Dopo aver passato gran parte della corsa dietro al fratello Alex, come successo a Buriram, Marc si è preso di prepotenza il primato a cinque giri dal termine. L'otto volte iridato ha sin qui vinto tutte le gare disputate in stagione (le due Sprint e le due gare "lunghe"). Inoltre, con questo successo eguaglia Angel Nieto per numero di vittorie in tutte le classi (90). Secondo Alex(Ducati Gresini). Dopo tre podi identici a rompere la monotonia ci pensa Franco Morbidelli che chiude terzo e ritrova così un podio in top class che gli mancava da Jerez 2021.