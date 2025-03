Liberoquotidiano.it - "Il bestemmione che mi è partito". Bobby Solo da Mara Venier, si scatena il caos: linciaggio e vergogna

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un'altra domenica. E, dunque, un'altra puntata di Domenica In, l'inossidabile contenitore pomeridiano in onda su Rai 1. Alla conduzione, come sempre,, mattatrice assoluta dello show. Eppure c'è sempre chi ha qualcosa da ridire. I leoni da tastiera sono sempre in agguato, sempre pronti ad attaccare, rosicare, insultare. E la puntata di oggi, domenica 16 marzo, ovviamente non fa eccezione. Si inizia con spirito leggero, tra musica e risate. E tra i primi segmenti della trasmissione ecco l'omaggio a, presentissimo in studio per festeggiare i suoi 80 anni meravigliosamente portati. Si parla, si scherza e soprattutto si canta. Ma, come detto, c'è chi ha da ridire. Sui social in generale e su X in particolare, dove alcuni utenti, particolarmente incarogniti, sono partiti col tiro al piccione: no,non lo volevano (e potevano benissimo spegnere la televisione).