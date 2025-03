Liberoquotidiano.it - Il "bacio rubato" non è violenza: molestie, da Alessandria la sentenza che cambia tutto

Potrebbe ben dirsi che, in questa circostanza, unnon è un apostrofo rosa tra le parole «t'amo» ma «t'accuso». Lui ha 68 anni e lo «spirto guerrier» dei begli anni che furono. Lei ne ha giusto 40 in meno e, per sbarcare il lunario, lavora in una società di servizi come part time in provincia di. Capita però che una sua collega si ammali e la ragazza (che chiameremo Rosa) sia chiamata a sostituirla. Tra i clienti di quel giorno fa capolino l'arzillo vecchietto (che chiameremo Marc'Antonio) che, assai poco interessato alla pratica da firmare, inizia a bersagliare Rosa di complimenti vecchio stile. Quella che potrebbe essere sua nipote diventa, improvvisamente, il suo ardente oggetto del desiderio. Tra una battuta e una galanteria, dopo aver firmato il contratto, Marc'Antonio esce di scena invitando la giovane a «prendere un caffè, un giorno o l'altro».