II ed. dell'Agorà delle Donne: appuntamento lunedi 17 marzo a San Martino Sannita

Tempo di lettura: 3 minutiArriva la seconda edizione, promossa da RETE L.E.I., che si terrà il 172025 alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare del Comune di San. Questa nuova edizione, in continuità con quanto realizzato a Telese Terme il 30 novembre 2024, si propone come un’occasione imperdibile di incontro, riflessione e azione, dedicata ad affrontare tematiche cruciali legate alla discriminazione di genere, con particolare attenzione alle dinamiche presenti nel mondo del lavoro e nel settore finanziario. Il titolo , “Essere Donna, un lavoro dai mille volti”, invita tutte e tutti a riflettere su come leaffrontano quotidianamente sfide che spaziano dalla disuguaglianza salariale alla violenza economica, fino al fenomeno del financial gender gap.