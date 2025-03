Ilfattoquotidiano.it - Iginio Massari: “Potevo diventare campione olimpico di pugilato ma un drammatico incidente ha interrotto il percorso. La pasticceria? I sacrifici, se si raggiungono gli obiettivi, non esisono”

Oggiè il pasticcere italiano più famoso e chiacchierato. Di lui si parla per le sue ospitate in tv ma anche, e soprattutto, per i suoi dolci, comprese le chiacchiere di carnevale a 100 euro al chilo o, polemica di pochi giorni fa, le uova di Pasqua a 105 euro al chilo. Insomma, nel bene o nel male i suoi dolci fanno discutere. Ma non tutti sanno che la sua vita avrebbe potuto prendere un’altra piega, come ha raccontato a Silvia Toffanin, durante l’intervista di ieri a Verissimo, durante la quale ha rievocato il dramma di un’stradale che stroncò la sua carriera di sportivo., PUGILE MANCATO A CAUSA DI UN GRAVECome ha raccontato nella sua biografia uscita qualche mese fa, quando era un ragazzino si trasferì a vivere con la famiglia in Svizzera a Reconvilier, nel Jura bernese.