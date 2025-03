Anteprima24.it - Ieri in Campania: Sabato di sangue, 20enne sparato e lasciato senza vita al Pronto Soccorso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi15 marzo 2025. Avellino – Nella mattinata di, durante una perquisizione ordinaria effettuata nel locale cucina centrale dei detenuti, sembrerebbe sia stato ritrovato un ingente quantità di sostanze stupefacenti. (LEGGI QUI) Benevento – Una strada di campagna all’apparenza percorribile è diventato l’abisso per un beneventano cheè stato protagonista di un pomeriggio a dir poco turbolento. Un navigatore satellitare ‘con poca dimestichezza in zona’, una strada interpoderale collegante i comuni di Pesco Sannita e Pago Veiano che col passare dei metri diventa una strada impercorribile e molto pericolosa anche per chi ci vive in quelle zone. (LEGGI QUI)Caserta – Al termine di un’indagine durata circa un anno, la Polizia di Stato ha arrestato in Albania due cugini di 50 e 47 anni, irreperibili dal 1999, condannati in via definitiva a 15 anni di carcere.