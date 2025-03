Ilnapolista.it - Ibrahimovic al Milan viene dato per disilluso e partente. Per il futuro piacciono Paratici e Conte (Repubblica)

alper. Per il)Ilha battuto il Como 2-1. Ma l’argomento principale in casa rossonero resta il. Ne scrive anchecon Enrico Currò:Alil clima resta teso, con la curva Sud vuota per il primo quarto d’ora, per poi rinnovare i cori a Cardinale perché venda il club, anche se è sempre più evidente l’influenza del fondo Elliott, al di là del maxiprestito col quale esercita dal 2022 un forte peso finanziario e di mercato. Cardinale, azionista di controllo, non si vedea San Siro da settembre. Ieri ha disertato anche il suo superconsulente(febbre), che ha lasciato il casting per il nuovo ds all’ad Furlani eper, mentre l’ex juventino, avvistato ao, sarebbe scattato in testa: fino alla squalifica per il caso plusvalenze, che scade a luglio, potrebbe lavorare da Londra come consulente esterno.