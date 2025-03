Dilei.it - I vip diventati papà nel 2025

Sarà uncolmo di sorrisi per il mondo Vip, italiano e non solo. Abbiamo già avuto notizia di svariatiche, sorridenti, hanno annunciato al mondo l’arrivo del loro primo o secondogenito. Altri invece sono in trepidante attesa. Di seguito riportiamo le loro storie.Valentino RossibisIlnon poteva iniziare meglio per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Il pilota e la modella hanno infatti dato il benvenuto in questo mondo alla secondogenita Gabriella. Il loro cuore è tornato a esplodere di gioia quasi tre anni dopo Giulietta.Uno degli scatti più teneri lo aveva pubblicato mesi fa la mamma bis. Una foto di Valentino Rossi, che ha scoperto la genitorialità superati i 40, con poggiata la sua piccolina sul petto, disteso a letto: “Il nostro cuore esplode di Amore”.Pierpaolo Pretelli e il piccolo KianIl 16 gennaio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sonogenitori.