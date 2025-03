Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 16 marzo 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, su Canale 5 Tradimento. Guida aiTv della serata del 16Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 16? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 The Voyeurs Dopo essersi trasferiti in un loft nel centro di Montreal, Pippa e Thomas, una giovane coppia, si interessano sempre più alla vita sessuale degli eccentrici vicini. Però, quella che inizialmente era solo innocente curiosità lentamente si trasforma in un’ossessione malsana con conseguenze imprevedibili.