I problemi alla vista possono predire l’Alzheimer con dodici anni di anticipo cosa sappiamo

potrebbe essere rilevato con oltre un decennio diattraversovisivi apparentemente innocui. Uno studio condotto su 8.623 persone in Inghilterra ha scoperto che la sensibilità visiva ridotta è un indicatore precoce della malattia. I partecipanti hanno eseguito un test in cui dovevano individuare un triangolo che emergeva da un campo di punti in movimento. Coloro che successivamente hanno sviluppato demenza hanno mostrato tempi di risposta più lenti rispetto a chi non ha ricevuto una diagnosi.Questo fenomeno può essere spiegato dall’accumulo delle placche amiloidi, una caratteristica distintiva del, che colpiscono inizialmente le aree del cervello coinvolte nell’elaborazione visiva. I deficit visivi osservati includono una riduzione della sensibilità al contrasto, difficoltà nel distinguere i colori della gamma blu-verde enel controllo dei movimenti oculari.