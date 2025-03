Ilrestodelcarlino.it - "I Mutoid resteranno. Troveremo la soluzione per salvare il campo"

"Santarcangelo non può fare a meno dei". A ribadirlo ieri, alla presentazione del piano strategico per la cultura, il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore regionale alla cultura Gessica Allegni. Che poi è andata, con Sacchetti e la consigliera regionale Alice Parma, a visitare Mutonia, che rischia lo sfratto dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato "abusive" le case degli artisti. "Siamo tutti in prima linea – assicura Allegni – per preservare Mutonia. È una realtà che non si può estrapolare dal contesto in cui è nata perché la sua stessa esistenza dipende da quel contesto". E per questo "una comunità unita può e deve superare gli ostacoli burocratici e amministrativi perquello che è un esempio concreto di come la cultura possa contribuire concretamente a salvaguardare e rigenerare il territorio".