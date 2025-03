Gamberorosso.it - I migliori Moscato d'Asti e di Canelli sotto i 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi su Gamberorosso.it

Quando si parla di vitigni aromatici, uno dei primi che ci viene in mente è sicuramente il. Anzi, sarebbe più corretto dire "i moscati", viste le tante tipologie che si sono differenziate nei secoli. Queste uve infatti sono tra le varietà più antiche e coltivate di tutto il globo.Ild'e di. Caratteristiche e abbinamentiIn Italia, i moscati sono coltivati in diverse zone; una delle più importanti è, ovviamente la provincia di, in Piemonte. Ild'e il(primazona della denominazione, ora Docg a sé stante) si produce conbianco: si tratta di un vino bianco frizzante fragrante e di piacevolissima bevibilità, caratterizzato da bassissima gradazione alcolica (non più di 6,5%), dai profumi freschi, intensamente aromatici e dal sapore vivace, dolce e leggero, nelle migliore versioni, accompagnato da una fresca spinta acida che ravviva il tutto.