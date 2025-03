Lettera43.it - I doppiatori possono vincere la battaglia contro l’Intelligenza artificiale?

Leggi su Lettera43.it

In queste ore, iitaliani stanno alzando la voce, mettendo in guardia dall’uso sconsiderato delin film e serie tv. La voce umana, in tutte le sue articolazioni, dal canto alla recitazione, sostituita dalla voce sintetica, prodotto digitale, può condurre allo strapotere della tecnologia rispetto alla tecnica: l’impero della macchina nei confronti del dominio dell’artista. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANAD (@anad.doppiaggio)Con il culto della “realtà” è venuta meno la concezione artistica del doppiaggio di Fellini e PasoliniTuttavia, la crisi del doppiaggio inizia ben prima dell’avvento dell’Ia: a partire dalla fine degli Anni 70, con il successo dei film di Nanni Moretti, la registrazione della voce dell’attore in presa diretta sul set già risultava quale garanzia di verità per la fruizione complessiva dello spettacolo.