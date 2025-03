Ilnapolista.it - I cartelloni di Totti a Mosca scatenano la polemica su X

L’ex capitano della Roma Francescoad aprile sarà in Russia per l’International RB Award. I maxischermi diriportano da ieri la foto del campione, celebrandolo come l’imperatore che va nella “terza Roma”, nome col quale ai russi piaceva definire la loro capitale, dopo la caduta di Costantinopoli. Francesco #andrà in #Russia il prossimo 8 aprile, ospite d’onore di un evento sportivo. L’immagine dell’ex capitano della #Roma è apparsa su diversidi.#Tg1 Alessandra Barone pic.twitter.com/aLT2rndSUb— Tg1 (@Tg1Rai) March 15, 2025Leggi anche:: «Il calcio un po’ mi manca, ma sto bene lo stesso. Dalla Roma nessuna chiamata»La presenza diall’evento in Russia con la guerra in corso ha causato una sommossa su X Francescova aper un evento di una società di scommesse che ricicla soldi del regime russo tramite criptovalute.