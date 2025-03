Ilfattoquotidiano.it - “Ho perso mia figlia per il Citomegalovirus, 17 ore di travaglio indotto che non auguro a nessuno. È stata una tragedia”: Selvaggia Roma a Verissimo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mi è cascato il mondo addosso, perdere miauna”. Non trattiene le lacrimenello studio di. L’influencer racconta a Silvia Toffanin quel che è accaduto nel 2022, quando al quinto mese di gravidanza hala bambina che aspettava a causa di un virus che aveva contratto mentre era in dolce attesa. “La mia ginecologa mi aveva riscontrato il, un herpes pericoloso per il feto” spiega nella puntata del talk show in onda il 15 marzo. “Pur avendo scoperto del virus, ho voluto andare avanti, però la percentuale di successo era bassa, perché io la stavo creando con il”.Qualche tempo più tardi, infatti, le cose precipitano: “Vado a fare la analisi e mi danno la notizia che molto probabilmente miapoteva avere quel virus, che poteva farcela ma con una conseguenza, delle problematiche permanenti come cecità e tante altre cose.