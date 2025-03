Ilrestodelcarlino.it - "Ho ancora qualche sogno da realizzare"

È nato a Lido di Fermo Alessandro Ciarrocchi, vicino al mare è cresciuto e ha costruito qui anche la sua famiglia. Oggi, da assessore all’ambiente e alla mobilità sostenibile, ha cercato di portare in questa zona quello che come residente avrebbe voluto vedere nel posto che considera il più bello del mondo: "D’estate faccio fatica ad andare in vacanza da altre parti, la bella stagione per me è qui. In questi anni tante cose abbiamo cambiato, molto è stato fatto, hoda". Intanto, possiamo fare un primo bilancio di quello che è successo in questi anni? Come è cambiata la costa nord di Fermo? "Intanto abbiamo valorizzato l’area giochi che attira molte famiglie e fa vivere questo spazio. E poi, penso al campo da basket in piazza Bresca ma soprattutto penso alla pista ciclabile che sembrava una follia.