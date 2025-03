Hamas | 14 morti in raid Israele a Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.08 L'esercito israeliano ha ucciso altri 4 palestinesi in due attacchi aerei atra ieri sera e stamani, portando a 14 il numero deineidelle ultime 24 ore. Lo afferma il ministero della Sanità controllato da. Tre palestinesi sono rimasti feriti in Cisgiordania, inisraeliani ad Al Ram (vicino a Ramallah), a Sair e a un posto di blocco a Qalanda. Ne ha dato notizia la Mezzaluna Rossa. Due miliziani di Hezbollah uccisi dalle truppe israeliane in Libano.