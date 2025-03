Dayitalianews.com - Haji è scomparso da ieri pomeriggio; ha 63 anni e ha bisogno di assistenza e cure. Non parla. Le ricerche in tutto il Lazio

Un nuovo caso di scomparsa preoccupa la comunità di Anzio. Daldi sabato 15 marzo 2025, si sono perse le tracce di Hashi Mohammed, 63enne di origine tanzaniana, che si è allontanato dal pronto soccorso della città senza più fare ritorno.L’uomo non, ma potrebbe rispondere al soprannome “Jhonny” se chiamato. Hadi, motivo per cui la sua scomparsa desta particolare apprensione tra i conoscenti e gli operatori sanitari.Segni distintivi e abbigliamentoAl momento della sparizione, Hashi Mohammedindossava una maglia blu a maniche lunghe, dei jeans e un paio di sneakers marroni con suola in gomma bianca. È alto 1,70 m, pesa circa 70 kg e ha capelli bianchi ricci afro.Chiunque dovesse vederlo o avesse informazioni utili per il suo ritrovamento è invitato a contattare immediatamente il 112, il numero della Sala Sociale 800.