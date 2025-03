Laspunta.it - Grottaferrata, il piano regolatore prende forma. Pubblicato l’avviso pubblico per le proposte di sviluppo

È statoper la presentazione delleoperative didi rilevante interesse. Un altro tassello del percorso partecipativo, essenziale per lazione del nuovo Strumento Urbanistico Generale Comunale (P.U.G.C.) di. Lepotranno essere presentate fino al 30 aprile 2025 entro le ore 12:00. “Si tratta di un momento storico per la nostra città“, dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo.“Dopo più di 50 anniavrà finalmente un nuovourbanistico. Vogliamo che questo sia un processo trasparente che coinvolga tutti i cittadini. Il cambiamento non sarà solo nel risultato finale con una maggiore qualità dello spazio urbano, ma anche nel modo in cui arriveremo insieme a questo risultato, con il contributo di tutti “.