Groenlandia, proteste e manifestazioni dopo l’ennesima dichiarazione di Trump sull’annessione

Non si placano le reazioni sociali alle mire di Donaldsulla, dove ieri a centinaia i cittadini dell’isola sono scesi in piazza nella capitale e in altre città rivendicando bandiere in mano il diritto all’autonomia e la loro sovranità. La protesta è montata a seguito delfatta dal 47° Presidente Usa davanti ai microfoni, nel corso di un incontro alla Casa Bianca con Mark Rutte, segretario generale della Nato. Rispondendo a una domanda sulla potenziale annessione dell’isola alla compagine statunitense,ha risposto secco: “Penso che accadrà”, sottolineando l’importanza strategica del territorio. “Rispettate la sovranità della” e “fate andare via l’America” sono alcuni degli slogan sventolati dai manifestanti.La reazione del capo del governo groenlandese uscente Múte Egede non s’è fatta attendere: “E’ un approccio del tutto inaccettabile”, ha dichiarato al quotidiano Sermitsiag durante la protesta, mentre guidava i manifestanti verso il consolato statunitense alla periferia della capitale Nuuk assieme al leader di centrodestra Jens-Frederik Nielsen.