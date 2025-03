Liberoquotidiano.it - Groenlandia nel caos, assedio al consolato Usa: la tensione sale alle stelle

La grande paura, ovvero Donald Trump. Centinaia di persone insono scese in piazza sabato per manifestare contro le mire del presidente degli Stati Uniti, che ha nuovamente espresso l'intenzione di prendere il controllo della loro isola. La protesta, partita dalla capitale Nuuk e diffusasi in altre città, ha visto sventolare le bandiere nazionali e innalzare cartelli con slogan inequivocabili: "Rispettate la sovranità della", "Non siamo in vendita" e "Fate andare via l'America", un chiaro riferimento al celebre motto trumpiano "Make America Great Again". I manifestanti si sono raccolti davanti aldegli Usa. Le manifestazioni contro le voci sull'annessione hanno assunto un significato ancora più forte alla luce dei recenti risultati elettorali. Il partito Demokraatit, di centro-destra, ha ottenuto la vittoria nelle elezioni parlamentari di questa settimana, portando il suo leader Jens-Frederik Nielsen a un ruolo di primo piano nella politica locale.