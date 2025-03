Amica.it - Grigio antracite e bordeaux: l’abbinamento colore da provare ora

Leggi su Amica.it

e rosso: un abbinamento che si è fatto notare sulle passerelle primavera estate 2025 di Bottega Veneta e che si adatta perfettamente a questi mesi di transizione. Quando la voglia di primavera si fa sentire, ma le temperature restano incerte, mixare un tono neutro come ilcon la profondità delpermette di creare look equilibrati e versatili. Capispalla leggeri, maglie in cotone, pantaloni dal taglio rilassato: il contrasto tra questi due colori funziona su diverse texture e silhouette. Ma in questo preciso look di Bottega Veneta si cela la ricetta di stile infallibile da sperimentare ora.e rosso: il contrasto raffinato secondo Bottega VenetaIl look di Bottega Veneta propone un abbinamento raffinato con camicia oversize, dal taglio strutturato e con colletto ampio in unprofondo e freddo.