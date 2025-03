Isaechia.it - Grande Fratello, Stefania Orlando e quella frecciatina social a Shaila Gatta: “Finalmente ha preso le distanze da Lorenzo, ma…”

Leggi su Isaechia.it

non sta attraversando un periodo particolarmente felice all’interno della casa del. Dopo aver perso al televoto la possibilità di arrivare in finale, battuta dall’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, la ballerina si trova ora al centro delle polemiche per la sua vita sentimentale.Nelle ultime oreavrebbe deciso di chiudere definitivamente la sua tormentata relazione con il coinquilinoSpolverato. Una rottura che, però, non è passata inosservata sui, dove il pubblico ha espresso opinioni contrastanti. Anche, che è stata eliminata durante l’ultima puntata del reality, ha voluto dire la sua. Infatti tramite un tweet ha lanciato una stoccata nei confronti diprende leda, ma lo fa quando vede che la coppia non la porta in finale.