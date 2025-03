Tvzap.it - “Grande Fratello”, spuntano i nomi degli ultimi due probabili finalisti

News Tv. “. L’ultimo atto di questa edizione del “” è assai vicino. Il 31 marzo andrà in onda l’attesissima finale del reality show di Canale 5. Tre concorrenti sono già andati in finale, ma all’appello mancano almeno altri duee sul webdei favoriti. (Continua.)Leggi anche: “”, lite nella notte tra Shaila e Lorenzo: cos’è successoLeggi anche: “”, cosa succede tra Federico e Shaila: gli altri tutti complici (VIDEO)“”, la finale in onda il 31 marzoLa finale del “” andrà in onda lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Sarà l’ultimo atto di un’edizione molto lunga e soprattutto assai discussa. Anche quest’anno il reality show ha raccolto pochi ascolti, ma la rete del Biscione sembra intenzionata a puntare nuovamente sul programma anche per la prossima stagione.