361magazine.com - Grande Fratello, spoiler: ecco chi arriverà per Helena domani sera

Leggi su 361magazine.com

, piccola anticipazioni su cosa accadràPrestes riceverà una sorpresa dal suo ex fidanzato, Carlo Motta nonché ex fidanzato diPrestes nella giornata di ieri ha deciso di difendere la sua ex fidanzata dagli attacchi.da quando ha iniziato a discutere all’interno della casa più spiata d’Italia ha ricevuto diverse critiche ma i fan hanno sempre avuto modo di supportarla e salvarla anche durante il ripescaggio. Mancano pochi giorni al gran finale e intantosi ritrova in Nomination per l’eliminazione con Javier, Mariavittoria, Chiara e Shaila. Chi dovrà abbandonare la Casa più spiata d’Italia?Leggi anche L’Isola dei Famosi, Madonia e Bruganelli intervengono sul rumorsArriva unoin attesa della nuova direttaPoche ore fa l’esperta di gossip Deianira Marzano tra le sue stories Instagram ha rivelato una indiscrezione incredibile che riguarderebbe