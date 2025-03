Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo ai ferri corti: “Basta, per me è finita! Ho aperto gli occhi, lui mi è scaduto!”

Nella Casa delGatta sta maturando nuove consapevolezze dopo l’allontanamento daSpolverato.Dopo aver deciso di interrompere la loro frequentazione, i due gieffini avevano tentato un riavvicinamento che, tuttavia, non ha avuto lunga durata. L’ultima discussione avuta nella Casa ha fatto maturare in loro la consapevolezza che la decisione migliore sarebbe stata allontanarsi definitivamente. In più, nel corso dell’ultima puntata – la trentanovesima –ha confessato la sua delusione per non essere arrivata ancora in finale. Un destino, questo, che secondo la ballerina sarebbe motivato dalla sua ingenuità, dall’aver deciso di mettere in primo piano la coppia anziché se stessa.Alla luce della ritrovata presa di coscienza sulle proprie capacità,ha confidato alle amiche Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli di non voler più assumere il ruolo di “crocerossina” nei confronti di