Notizieaudaci.it - Grande Fratello: Mariavittoria Minghetti lascia Tommaso Franchi

Leggi su Notizieaudaci.it

: una rottura inevitabileAll’interno della casa del, la relazione traè giunta al capolinea. La medica ha deciso dire il fidanzato, esasperata dai continui litigi e dalla mancanza di fiducia.La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la vicinanza dia Zeudi Di Palma, che ha scatenato la gelosia di. Tuttavia, la situazione si è ribaltata quando è stata proprio la ragazza a fare un bagno in vasca con Zeudi ed Helena, scatenando la reazione contrariata di.“Mi infastidisco per una cosa, perché Mavi si fa la vasca con Zeudi. Anche perché a lei piacciono le donne.”Questa affermazione ha sollevato ulteriori tensioni, soprattutto per il fatto che Zeudi si fosse già dichiarata bisessuale all’interno della casa.