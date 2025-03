361magazine.com - Grande Fratello, Lorenzo spacca un quadro: nuovo scontro con Shaila

Spolveratoune ritorna a battibeccare conGatta. I due inquilini si ritrovano faccia a facciaSpolverato durante unbattibecco conGatta ha deciso di rompere ilche la ballerina le ha regalato.Leggi anche, Tommaso sbotta: lo scherzo finito maleLoin Casa tra i dueNelle ultime ore in Casa sono accadute nuovi scontri e i due gieffini,si allontanano sempre di più.La ballerina ha sbottata: “Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Ecco allora in bocca al lupo e levati di qui. Ciao, fai finta che non esisto qui dentro. Senza di te io vivo lo stesso, e basta, ciao. Io ti guardo? Ma chi ti considera? Se posso io ti evito, quindi fai pure lo stesso“.ha risposto stizzito: “Evitami, brava, ma fallo fino alla fine.