Grande Fratello, Eleonora Cecere: "Helena e Javier coppia televisiva, fuori finirà tutto. Shaila e Lorenzo? Meglio divisi perché…"

, ex concorrente del, ha commentato le coppie protagoniste del reality show condotto da Alfonso Signorini.Ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, il programma radiofonico in onda su Radio Radio, l’ex volto de Non E’ La Rai ha innanzispiegato il motivo che l’ha spinta ad abbandonare il:La mancanza della mia famiglia l’ho sentita molto forte perché per me era una prima esperienza. Come ho già raccontato più volte, noi siamo una famiglia molto unita, molto legata, stiamo sempre insieme. Quindi c’è questo rapporto molto molto forte. In più, io stavo vivendo un’esperienza meravigliosa, un’esperienza che cercavo da anni ma dall’altro canto non mi sentivo proprio me stessa. E questo ha fatto sì che mio marito, da casa, vedesse anche questi miei stati d’animo e quando lui è venuto dicendomi che le mie figlie avevano bisogno di me perché c’erano dei problemi a scuola.