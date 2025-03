Anticipazionitv.it - Grande Fratello, è finita tra Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti: “Mi ha lasciato”

Alun’altra coppia è scoppiata. Dopo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, è arrivata la rottura tra. La gieffina ha deciso di chiudere la relazione, accusando il fidanzato di essere poco rispettoso e incoerente., in lacrime, ha cercato di farle cambiare idea, ma senza successo. Il confronto tra i due è stato acceso, con accuse reciproche e parole molto forti.annuncia la rotturaha raccontato la fine della relazione a Javier Martinez ed Helena Prestes. “Da oggi sono single e lo dico per davvero. Mi ha, mi ha detto che sono finto, che non la rispetto e non la tutelo” ha detto l’idraulico toscano. Ha poi spiegato che il litigio è nato dopo una richiesta disu Zeudi Di Palma.