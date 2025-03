Gp d’Australia di F1 Norris trionfa con la McLaren E’ disastro Ferrari

Leggi su Ilfaroonline.it

Landocon lanel Gp di Australia e lafa flop. L’inglese vince la prima gara del Mondiale 2025 di Formula 1 centrando il quinto successo della carriera.precede l’olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica, secondo con la Red Bull. Terzo e quarto posto per la Mercedes di George Russell. Andrea Kimi Antonelli, splendido all’esordio, è quarto al traguardo con l’altra Freccia d’argento, alle sue spalle la Williams di Alex Albon.La, dopo le deludenti qualifiche di sabato, non trova nessun guizzo in gara. Il monegasco Charles Leclerc chiudo all’ottavo posto, l’inglese Lewis Hamilton è decimo alla prima gara al volante del Cavallino.Nervosismo Hamilton-Leclerc: quanti litigi radio a MelbourneNotte fondain Australia. Nel primo Gran Premio della stagione la Rossa, dopo qualifichese, è riuscita a strappare soltanto un ottavo posto con Charles Leclerc e addirittura un decimo, l’ultimo utile a portare a casa punti, con Lewis Hamilton.