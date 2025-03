Puntomagazine.it - Gp Australia: Vince Norris. Verstappen e Russell sul podio.

Piastri sorpreso dalla pioggia, disastro Ferrari: c’è da lavorare sulla Rossa.Pioggia, incidenti, sefety car, la prima gara di formula uno è un mix di emozione e tensione.8 Una gara infinita che tra colpi di scena ed errori, vede trionfaresu McLaren davanti a, ma andiamo per ordine.La stagione di formula uno inizia con una prima fila tutta Mclaren ma i protagonisti sono due esordienti, che complice una pista bagnata, costringono le monoposto ad uno stop. Prima Hadjar e poi Doohan escono. Hadjar va a sbattere durante il giro di formazione, seconda partenza con Leclerc che supera due posizioni e si mette in quinto eche scavalca l’idolo di casa Piastri e passa in seconda posizione ma tutti si fermano di nuovo poichè Doohan va a muro. Safety car in pista e addirittura Sainz, in regime di Safety car, va a muro.