Lapresse.it - Gp Australia, Norris vince a Melbourne: ottavo Leclerc

Dopo una gara condizionata dalla pioggia e dal vento sul circuito di, Landocon la McLarenil Gran Premio d’di Formula 1, il primo appuntamento della stagione. Secondo posto per il campione in carica Max Verstappen su Red Bull, terza la Mercedes di George Russell. Quarto posto (che poi diventa quinto per penalità) per l’italiano Kimi Antonelli al suo debutto in Mercedes. Male le Ferrari di Charlese Lewis Hamilton, rispettivamentee decimo. LANDOWINS THEN GRAND PRIX! ?#F1 #AusGP pic.twitter.com/wTMV1El0lK— Formula 1 (@F1) March 16, 2025