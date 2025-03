.com - Gp Australia, Norris trionfa con McLaren e disastro Ferrari

(Adnkronos) – Landocon lanel Gp die lafa flop. L’inglese vince la prima gara del Mondiale 2025 di Formula 1 centrando il quinto successo della carriera.precede l’olandese Max Verstappen, campione del mondo in carica, secondo con la Red Bull. Terzo e quarto posto per la Mercedes di George Russell. Andrea Kimi Antonelli, splendido all’esordio, è quarto al traguardo con l’altra Freccia d’argento ma chiude in quinta posizione, alle spalle della Williams di Alex Albon, per una penalizzazione di 5 secondi. La, dopo le deludenti qualifiche di sabato, non trova nessun guizzo in gara. Il monegasco Charles Leclerc chiudo all’ottavo posto, l’inglese Lewis Hamilton è decimo alla prima gara al volante del Cavallino. 1. Lando) 2.