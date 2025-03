Ilfattoquotidiano.it - Gp Australia, il destino opposto degli esordienti: l’italiano Antonelli 4°, in lacrime Hadjar fuori durante il giro di formazione

Dodici punti d’oro e un quarto posto da incorniciare per Andrea Kimi, 18 anni, pilota italiano della Mercedes. Un esordio prepotente del bolognese al Gp d’(conquistato da Norris), mentre per gli altri giovanissimi in pista delusione e. Per Jack Doohan (22 anni, Alpine), Gabriel Bortoleto (20 anni, Kick Sauber) e Isack(20 anni, Racing Bulls) non c’è stata praticamente gara.In particolare, dopo aver fatto bene in qualifica mancando di un soffio la top 10, è andatoildiper il driver che è stato consolato dal papà del campione Lewis Hamilton. Al paddock c’erano Hamilton senior e il presidente della F1, Stefano Domenicali. “Mi sono comportato con lui come un padre”, ha detto Anthony Hamilton. Il giovane esordiente è sembrato rassicurato: “Mi ha detto di tenere la testa alta.