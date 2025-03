Sportnews.eu - GP Australia, Antonelli diventa 4°: perché è stato accolto il ricorso della Mercedes

Per Andrea Kimiil debutto non poteva andare meglio, anche senza podio. Il pilotaha avuto una buona notizia qualche ora dopo il traguardo.Andrea Kimiha debuttato alla grande al GP d’, che si è chiuso con la vittoria di Lando Norris su McLaren. Il pilota inglese ha sopravanzato un combattivo Max Verstappen su Red Bull e George Russell sull’altra, con quest’ultima che è stata la sola scuderia tra le big a riuscire a dare una risposta alla stessa McLaren. La vittoria di Norris porta le “papayas” a 27 punti in classifica costruttori dopo questo primo gran premio stagionale. Con 2 di questi punti che appartengono invece ad Oscar Piastri.GPsale in classifica dopo il– sportnews.eu Foto AnsaL’no ha chiuso il suo gp di casa al nono posto ma può ampiamente mordersi le mani.