Gorizia New York Londra | tre luoghi in tre letture

Storia di una linea bianca, di Alessandro Cattunar (illustrazioni di Elena Guglielmotti; Bottega Errante Edizioni), è una storia che inizia con una mucca che ha due zampe oltre una linea di gesso bianco e due dietro. La linea è quella che divideda Nova Gorica ed è di questa divisione che questo originale e bellissimo volume tratta. Arricchito da illustrazioni e mappe utili e ben fatte e da fotografie significative, Storia di una linea bianca traccia il percorso storico e culturale di due comunità, di popoli con lingue e aspirazioni diverse. Dall’Italia giolittiana, passando per il fascismo, fino ad arrivare alla scelta se stare in Italia o in Jugoslavia nel dopoguerra, il libro, infarcito di testimonianze, percorre, viaggia attraverso la gente, narra di una (due) città, mette in scena eventi noti e meno noti, miscela il pubblico con il personale e lascia intravvedere soluzioni comuni per un futuro che, in fondo, è già presente.