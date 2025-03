Ilgiorno.it - Gorgonzola, Nte Process da lode. Vince l’Assolombarda Award

L’algoritmo IA taglia i consumi e potenzia l’efficienza, il sistema si chiama "Eco Dense Tronic", e Nte, azienda di ingegneristica e soluzioni per l’industria da trent’anni con headquarter ae "Scientific hub" e centro ricerca a Pessano con Bornago si aggiudica, nel settore digitalizzazione e per la sezione PMI, il premio Assolombardas. La cerimonia di premiazione l’altra sera, al teatro lirico Giorgio Gaber. "Una sorpresa, non ce l’aspettavamo - così Fabio Novelli, presidente e Ceo aziendale - . Siamo orgogliosi. Eravamo al fianco di colossi". Nte opera da trent’anni nella progettazione e nella realizzazione di impianti industriali, è specializzata nel trasporto pneumatico per la movimentazione di polveri e granuli e vanta partnership internazionali. Eco Dense Tronic è un brevetto giovane e rivoluzionario, evoluzione tecnologica nel settore del trasporto in fase densa, in pressione e in vuoto.