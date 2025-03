Sport.quotidiano.net - Gorgone: "Crediamo alla salvezza diretta"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lo stress che continua a dominare l’assurdo momento che sta attraversando la Lucchese – con i giocatori che vanno in campo dando il massimo, senza un euro in tasca da ottobre – , sta logorando lo stesso allenatore, incappato in una nuova espulsione (proprio ieri tornava in panchina dopo due turni di stop), solo perché ha chiesto al direttore di gara perché non aveva fischiato un fallo ai danni di un rossonero. Stress e logoramento mentale che, invece, la squadra sta superandogrande. Dopo aver quasi vinto con l’Entella, ieri ha liquidato un rinunciatario Campobasso con una doppietta dello scatenato Selvini, nel contesto di una prestazione corale da "10 e lode". Squadra accompagnata negli spogliatoi dagli applausi convinti da parte dei propri tifosi. Giustificata la soddisfazione, a fine gara, dello stesso