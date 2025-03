Oasport.it - Golf, Spaun si prende la vetta del The Players ma Cauley e Conners suonano la carica.

Moving day ormai in archivio al TPC Sawgrass dove si sta giocando il The, torneo, considerato il 5º major nel mondo del, che mette in palio 25 milioni di dollari e 750 punti FedEx questa settimana.A destare l’attenzione, per lo splendido sabato di gioco portato a termine, sono dueisti, un americano e un canadese: Bude Corey. Entrambi hanno guadagnato tante posizioni (14e 44) grazie ad un -6 di giornata che li ha portati rispettivamente in 2ª ( a -11 sul totale) e T5 (a -8). A guidare, dopo 54 buche, è J., che oggi, con un -2, si è preso laad un solo colpo di distanza (-12) da. Non troppo incisivo Alex Smalley, oggi solamente in pari al par, che tuttavia guadagna una posizione e chiude le prime 3 giornate a -9 insieme a Lucas Glover.