Internews24.com - Gol Lautaro, il capitano spacca la porta e chiude il match! 0-2 Inter – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di RedazioneGol, illail! 0-2. Le immagini della seconda rete nerazzurraRaddoppio per l’nelin corso al Gewiss Stadium contro l‘Atalanta. Dopo il gol di Carlos Augusto, i nerazzurri di Inzaghi trovano il 2-0 grazie alMartinez, che si infila nell’area della Dea e scarica un pallone inimprendibile per Carnesecchi. La squadra di Gasperini attualmente in inferiorità numerica per l’espulsione di Ederson, nervosissimo con l’arbitro Massa. Gara che sembra ormai chiusa e consentirà al Biscione di rimanere in testa alla classifica.Martínez GOAL to put the game to bed!! ???????pic.twitter.com/4JeAuqFhEC—Xtra (@Xtra) March 16, 2025Ecco le immagini ed il racconto del gol:? 87? GOL DELL’! –firma il raddoppio! Barella lo serve in profondità, l’argentino calcia forte da posizione defilata e buca Carnesecchi!Leggi sunews24.