Gol Castro l’obiettivo dell’Inter punisce anche la Lazio | la rete e poi l’ammonizione nell’esultanza – VIDEO

Gol Castro, l'obiettivo dell'Inter punisce anche la Lazio: la rete e poi l'ammonizione nell'esultanza

di RedazioneGolla: lae poidel baby bomber del Bologna –Santiagoha deciso di festeggiare nel migliore dei modi la prima chiamata nella sua vita ricevuta da Lionel Scaloni per la nazionale maggiore Argentina, e lo ha fatto con l’ennesimo gol, quello realizzato in Bologna-. La squadra di Vincenzo Italiano è andata a valanga sui biancocelesti con un roboante 5 a 0 finale. L’attaccante argentino classe 2004, finito da mesi nel mirino degli uomini del mercato Inter, ha siglato ladel momentaneo 4 a 0.TELEFONO SCALONI ?Otro gol de SantiagoCARAJO pic.twitter.com/rSvS0vojxs— Castrismo ??? (@Castrismocavs) March 16, 2025 Questo ildella sua realizzazione: Pobega ruba palla in posizione avanzata, mette in mezzo perche anticipa il difensore e poi mette inda pochi passi, da rapace d’area di rigore.