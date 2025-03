Internews24.com - Gol Carlos Augusto, l’Inter la sblocca su corner! Gran colpo di testa – VIDEO

di RedazioneGollasudiper il difensore brasiliano. Le immaginiSifinalmente il match del Gewiss Stadium tra Atalanta ed Inter, grazie ad un gol di, bravissimo a svettare più in alto di tutti dopo unbattuto da Calhanoglu, che indirizza il pallone proprio sulladel difensore brasiliano. Calcio d’angolo che arriva dopo una lunga sospensione del match, per un malore avvenuto sugli spalti che ha colpito un tifoso nerazzurro. Si sono dovute attendere le procedure mediche per poi ripartire con la sfida. ??? GOAL Atalanta 0-1 InterOPENS THE SCORING FOR INTER!pic.twitter.com/iRexWIFp3w— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 16, 2025Ecco le immagini ed il racconto del gol 7? Gioco fermo – Probabile malore per un tifoso delnel settore ospiti, segnalato da Calhanoglu agli arbitri.