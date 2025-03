Quotidiano.net - Glucksmann chiede la restituzione della Statua della Libertà agli USA

"Restituiteci la". Arlo, il socialista francese Raphaël, secondo cui Parigi dovrebbe riprendersi il monumento perché gli Stati Uniti non rappresentano più i valori che hanno spinto la Francia al dono. "americani che hanno scelto di schierarsi con i tiranni, che hanno licenziato i ricercatori per aver chiestoscientifica, diremo: restituiteci la", ha detto l'eurodeputato fondatore di Place Publique a una convention del suo movimento. "'Ve l'abbiamo regalata, ma a quanto pare la disprezzate. Quindi andrà benissimo qui a casa'", ha aggiunto. Laè stata inaugurata nel porto di New York City il 28 ottobre 1886 per il centenarioDichiarazione d'indipendenza americana come dono del popolo francese all'America. È stata progettata dal francese Auguste Bartholdi.