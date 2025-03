Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa deportano a El Salvador e in Honduras centinaia di prigionieri venezuelani. Rubio: “Saranno ospitati a un prezzo equo”

Sono sbarcati da un aereo in piena notte, ammanettati. Li hanno condotti in carcere, dove sono stati rasati a zero.cittadini, accusati di essere membri della gang Tren de Aragua, sono stati deportati dalle carceri Usa a quelle di El, nonostante l’ordine di un tribunale che ne bloccava il trasferimento. La mossa rientra in una generale strategia di inasprimento delle leggi sull’immigrazione da parte degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi è emersa la notizia che il Dipartimento di Stato, su mandato del presidente Donald Trump, sta lavorando a una lista di almeno 43 Paesi per i cui cittadini verranno imposte restrizioni di viaggio. Le immagini deideportati e rasati sono state pubblicate sui social dal presidente di ElNayib Bukele, che ha scritto: “Oggi i primi 238 membri dell’organizzazione criminale venezuelana Tren de Aragua sono arrivati ??nel nostro Paese.