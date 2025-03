“Gli conviene salutare tutti”. Grande Fratello, il concorrente costretto a uscire sul più bello

Leggi su Caffeinamagazine.it

La tensione nella casa delè alle stelle: il televoto che si chiuderà lunedì 17 marzo decreterà il nome del prossimo eliminato, a un soffio dalla finale. I concorrenti a rischio sono Helena, Shaila, Javier, Chiara e Mariavittoria. Per uno di loro l’avventura nel reality terminerà proprio sul più, lasciando così il sogno della vittoria.>>“Gli ultimi due finalisti”. E non ci sono quei nomi che il pubblico delstava aspettando. Il gioco si fa durissimoSecondo le previsioni emerse dal sondaggio pubblicato su X dalla pagina ‘Forum’, ilpiù a rischio sarebbe Javier Martinez, che risulta il meno votato tra i cinque nominati. Dall’altro lato, la favorita del pubblico è Helena Prestes, che sembra avere ampio margine di sicurezza per proseguire il suo percorso.